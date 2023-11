Analisi del rischio, il Fisco mette in campo l’intelligenza artificiale di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce









Utilizzo delle informazioni presenti in tutte le basi dati disponibili per le attività di analisi del rischio, per quelle di controllo, di stimolo all’adempimento spontaneo nonché di erogazione dei servizi ai contribuenti: lo schema di decreto legislativo in materia di procedimento accertativo, nel dare attuazione alla legge delega 111/2023, amplia i poteri degli Uffici razionalizzando e riordinando le disposizioni normative che richiamano l’analisi del rischio in materia tributaria.

L’articolo 2 ...