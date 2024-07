Sanzioni Iva mitigate, ma senza favor rei

Il Decreto di riforma del sistema sanzionatorio tributario ha novellato, in attuazione della Delega fiscale, vari aspetti delle norme che comminano sanzioni – sia amministrative che penali – a presidio del corretto adempimento degli obblighi in materia di Iva. Alcune di esse sono state modificate solo per quanto riguarda la misura edittale, che è stata generalmente mitigata; in altri casi, le novità sono state di maggiore impatto e meritano dunque un inquadramento più dettagliato.