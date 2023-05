Anche con l’ingiunzione definizione agevolata e stralcio dei mini-ruoli di Luigi Lovecchio

Via libera allo stralcio e alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali dei comuni e dei loro concessionari.

Con la modifica apportata alla legge di conversione del decreto Bollette, in corso di approvazione, si estendono ai comuni che non si avvalgono di agenzia delle Entrate-Riscossione le previsioni agevolative relative all’azzeramento dei mini ruoli, di valore non superiore a 1.000 euro, e alla rottamazione quater. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo, dunque, da esercitare entro 60 giorni...