Appalti, Iva ordinaria sul compenso da contratto di avvalimento con cessione di organico e mezzi

La domanda

Una società ha partecipato a una gara pubblica di appalto, facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento; con un contratto di avvalimento, si è fatta, quindi, "prestare" i requisiti di certificazione di cui era carente e anche i mezzi e il personale. Divenuta aggiudicataria del bando, l'impresa avvalente deve corrispondere all'impresa ausiliaria il «corrispettivo per il diritto di utilizzazione del requisito», così come previsto dal contratto di avvalimento. Il corrispettivo è soggetto ad Iva ordinaria oppure è in regime di reverse charge di cui all'articolo 17, lettera a del Drp 633/72? Inoltre la fatturazione dei mezzi utilizzati e del personale in quale regime ricadono?

S. B. - Crotone