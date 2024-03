Applicazione del reverse charge a operazioni inesistenti

In caso di applicazione del meccanismo del reverse charge a operazioni inesistenti astrattamente imponibili, non spetta all’acquirente la detrazione Iva se lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’Iva o, comunque, era consapevole di aver indicato in fattura un fornitore fittizio e contestualmente non fosse riuscito a fornire la prova che il vero fornitore era un soggetto passivo Iva. In conformità a detti principi unionali, la Guardia di Finanza, nella circolare del 10 ottobre 2023, individua il campo di applicazione del comma 9-bis.3 dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997, come modificato a opera dell’articolo 1, comma 152, della legge di Bilancio 2023, in materia di operazioni inesistenti astrattamente imponibili in reverse charge.