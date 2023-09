Assegnazioni dei beni ai soci e rivalutazioni cripto, proroghe al traguardo di Luca Gaiani









Assegnazioni e cessioni ai soci di immobili non strumentali e trasformazioni in società semplici, c’è tempo fino al 30 novembre per realizzare gli atti agevolati (come anticipato da «Il Sole 24 Ore» nell’articolo «Più tempo per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci»). Il nuovo termine, entro cui dovrà versarsi anche l’imposta sostitutiva, è previsto dal decreto legge Proroghe atteso oggi all’esame del Consiglio dei ministri. Slitta al 15 novembre il termine per rivalutare le cripto-attività mentre...