Neutralità fiscale solo per la permuta di azioni proprie

Nel caso di permuta delle partecipazioni la neutralità fiscale è garantita solo per le azioni proprie che l’acquirente dà in permuta, non anche per quelle di terzi. In ogni caso la neutralità presuppone che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. Così la risposta a interpello 180/2025 delle Entrate.

Alfa e Beta hanno effettuato una permuta di azioni, con Alfa che ha trasferito a Beta il 100% delle azioni di Gamma e ha ricevuto in cambio ...