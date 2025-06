Assicurazioni, a rate il bollo accantonato

La legge di Bilancio 2025 è intervenuta sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario (articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al Dpr 642/1972), disponendo che il corrispondente ammontare sia versato annualmente (comma 87) e prevedendo, per i contratti in essere al 1° gennaio 2025, il versamento per quote della predetta imposta di bollo annuale...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi