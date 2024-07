Associazione senza scopo di lucro, attività economica con la tagliola della soggettività Iva

La circostanza per cui un’associazione goda dello status di associazione senza scopo di lucro non esclude che, al termine di un’analisi concreta e in fatto che dimostri che l’attività svolta sia quella economica di un operatore del medesimo settore, tale ente possa considerarsi come soggetto passivo dell’Iva che esercita un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva. È il principio di diritto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-87...

