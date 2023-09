Associazioni sportive, cinque anni per il rimborso dell’Iva di Massimo Romeo









Per il principio di specialità, alle richieste di rimborso della maggiore Iva versata presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche (Asd), con imposta determinata in misura forfettaria, si applica lo stesso termine decadenziale quinquennale previsto dalla lex specialis (imposta sugli spettacoli) per l’accertamento del tributo e per l’irrogazione delle sanzioni. Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 2669/2023 del 6 settembre...