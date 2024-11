Associazioni sportive, responsabilità con l’attività negoziale per conto dell’ente

La responsabilità personale e solidale (articolo 38 del Codice civile) di chi agisce in nome e per conto dell’associazione sportiva dilettantistica non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza istituzionale dell’ente, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di esso portando, quindi, alla creazione di rapporti obbligatori con i terzi. Ad affermarlo è la sentenza 3483/1/2024 della Cgt Puglia.

Anche se sprovvista della personalità giuridica, l’associazione non riconosciuta...