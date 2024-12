Atto notarile di rettifica, se ha natura innovativa sconta il registro al 3%

L'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 214 del 31 ottobre scorso, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione di un atto notarile di rettifica e conferma di un atto di compravendita immobiliare nullo in quanto privo delle indicazioni urbanistiche essenziali. In applicazione dell'articolo 20 del Tur, l'agenzia ha ritenuto che lo stipulando atto, assumendo una portata innovatrice dell'assetto giuridico preesistente, risulta rilevante ai fini della tassazione indiretta.

L'istanza di interpello

Il notaio istante rappresentava di dover procedere alla rettifica ex articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cd. legge notarile) dell'atto di compravendita immobiliare nella parte in cui era stata erroneamente riportata la data di nascita dell'acquirente, poi deceduto, e di dover procedere alla conferma urbanistica ex articolo 46, comma 4, del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (cd. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), preso atto della circostanza che...