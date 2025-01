Auto aziendali: fringe benefit, rimborso chilometrico e le novità della legge di Bilancio 2025

Cosa scade Diminuiscono le percentuali di tassazione delle auto a trazione esclusivamente elettrica e delle auto ibride plug-in e aumenta la percentuale per le auto a benzina, diesel e ibride non plug-in

Per chi Sono interessati al computo del costo chilometrico mediante le tabelle Aci le imprese con lavoratori dipendenti o collaboratori, oltre agli studi associati

Come adempiere Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base delle tabelle Aci