Autonomi e impatriati, ritenute ridotte o saldo in F24 di Michela Magnani

Gli impatriati italiani e stranieri in possesso dei requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale di vantaggio previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 che, al momento del loro arrivo in Italia, decidono di intraprendere nel nostro Paese un’attività di lavoro autonomo devono tenere conto di alcune peculiarità rispetto ai dipendenti.

L’agevolazione...