Transizione 4.0 con doppio codice tributo

Si sdoppiano i codici tributo per la compensazione dei crediti su investimenti 4.0 realizzati nel 2025. Con la risoluzione 41/E/2025 l’agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo codice «7077» da utilizzare per l’utilizzo in F24 dei crediti riconosciuti dal Mimit (ministero delle Imprese e del made in Italy) nel limite complessivo di spesa di 2,2 miliardi in base al comma 446 della legge 207/2024. Le imprese che non sono soggette al nuovo tetto, avendo “prenotato” gli investimenti 4.0 entro il 31...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi