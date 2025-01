Avviamento, al via il nuovo regime di riallineamento

Gli articoli da 10 a 12 del Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192 recepiscono le disposizioni inserite nello schema di Dlgs 30 aprile 2024, recante modifiche alla disciplina dell’Ires, finalizzate ad introdurre una disciplina organica delle divergenze tra valori contabili e fiscali emersi in occasione di cambiamenti dei principi contabili e di operazioni straordinarie. Questa modifica normativa offre lo spunto per analizzare il trattamento riservato all’avviamento nelle diverse fattispecie che rientrano nell’ambito oggettivo della norma, con particolare riferimento al caso dell’iscrizione di questa voce in caso di Fta.