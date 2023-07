Base azionaria ristretta, difesa difficile per i soci di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Accertamento per relationem impugnabile da chi è uscito - di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni









Sono sempre più frequenti gli accertamenti che vedono l’imputazione in capo ai soci dei maggiori redditi accertati in via extracontabile nei confronti delle società a ristretta base partecipativa. Una modalità di accertamento che deriva dall’applicazione di un meccanismo presuntivo che non scaturisce direttamente da norme tributarie, ma da una prassi degli uffici confermata nel corso del tempo dalla giurisprudenza.

In particolare, secondo la Cassazione, in presenza di una società di capitali a ristretta...