Bilanci 2023, sospensione degli ammortamenti ma nessuna sterilizzazione delle perdite

Quando Bilanci in chiusura nell’esercizio 2023

Cosa scade Possibilità di fruire di alcune misure di sostegno che impattano sul bilancio ma anche sotto l’aspetto tributario. Non va però trascurato l’obbligo di verifica del presupposto della continuità aziendale

Per chi In genere, imprese che adottano i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio

Come adempiere Il redattore del bilancio può sospendere gli ammortamenti (o aumentarli, nel caso dei fabbricati dei dettaglianti), non svalutare i titoli del circolante e regolarizzare il magazzino, ma non può sterilizzare eventuali perdite