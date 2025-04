Rottamazione quater, la guida per la riammissione online

Un’altra chance per i contribuenti che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute. Per essere riammessi al beneficio è necessario presentare domanda con modalità telematiche entro il 30 aprile 2025, utilizzando il nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile sul sito dell’Agenzia. Contestualmente all’attivazione del servizio, è stato pubblicato anche un set di Faq sui requisiti, sui debiti oggetto della domanda e sugli effetti della riammissione. Vediamo come cambia la procedura a seconda che il richiedente acceda tramite area riservato o pubblica.