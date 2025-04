Bilancio: errori e rimedi per nota integrativa, gestione contabile e adempimenti fiscali

Gli errori contabili consistono in una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/odi un’informazione fornita in nota integrativa. Possono derivare da errori matematici, errori materiali, erronee interpretazioni di fatti, negligenza nel raccogliere le informazioni e i fatti disponibili e sono è diversi da un’erronea applicazione di norme fiscali. La correzione degli errori contabili effettuata in bilancio (principio contabile Oic 29) ha diretta rilevanza anche fini fiscali.