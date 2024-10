Bilancio di liquidazione: addio al valore di realizzo prospettico

Consapevole del fatto che in questi anni le regole di gestione contabile in tema di bilancio di liquidazione non hanno trovato piena applicazione nella prassi professionale, l’Organismo italiano di contabilità ha deciso di apportare significative modifiche al principio Oic 5 - “Bilanci di liquidazione”.

I criteri di valutazione

La nuova versione, in attesa di pubblicazione ufficiale dopo la fase di consultazione, prevede innanzitutto un radicale cambio di impostazione, perché la principale funzione del bilancio di liquidazione...