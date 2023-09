Bollette, proroga degli aiuti. Mini bonus per i carburanti di Celestina Dominelli e Carmine Fotina









L’inflazione che continua a erodere i risparmi delle famiglie detta l’agenda al governo e lunedì arriverà in consiglio dei ministri un decreto legge che proroga gli aiuti sulle bollette dell’energia e amplia la social card “Dedicata a te” con una dote di 100 milioni per spese sui carburanti. Fino a ieri, invece, in base alla bozza di dodici articoli circolata, sembrava sfumato il rinnovo del credito d’imposta del 12% sulle spese di gasolio degli autotrasportatori applicato finora per il 2° trimestre...