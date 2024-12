Bonus 5.0, ok al cumulo con altri incentivi Ue

Via libera al cumulo degli incentivi di Transizione 5.0 con il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale del Mezzogiorno ma anche con altre agevolazioni previste da programmi e strumenti dell’Unione europea. La svolta, che fa seguito a mesi di stallo, arriverà con l’emendamento alla manovra depositato da relatori in commissione Bilancio alla Camera, al voto in queste ore. Si tratta di una correzione messa a punto dal ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) dopo...

