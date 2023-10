Bonus casa, ritenute sui bonifici più care. Crescono dall’8 all’11% di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









La ritenuta collegata ai bonifici parlanti, necessari per ottenere i bonus casa, sale dall’8 all’11 per cento. Il disegno di legge di Bilancio, nelle prime bozze circolate ieri, non contiene interventi su proroghe e percentuali delle agevolazioni edilizie, come annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ma porta con diverse misure una stretta indiretta a questi meccanismi di incentivazione.

Il colpo più duro viene assestato alle imprese della filiera dell’edilizia: punta a monetizzare...