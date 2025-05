Bonus colonnine domestiche, tempo fino al 27 maggio per le domande

Entro le ore 12:00 del 27 maggio 2025 possono essere presentate le domande per la fruizione del contributo per gli acquisti e le installazioni di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica da parte di utenti domestici, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Per la presentazione di tali domande è necessario accedere all’apposita sezione presente nel sito di Invitalia.

L’ambito soggettivo e oggettivo e il contributo

Il Dpcm del 4 agosto 2022, attraverso l’articolo 1...