Bonus edili, comunicazioni di aprile modificabili solo entro il prossimo 4 aprile

Non si applica la remissione in bonis per le omesse o errate comunicazioni inviate all’agenzia delle Entrate per le opzioni di «sconto in fattura» o di cessione dei crediti edili. Inoltre, per quest’anno, non sarà possibile sostituire una comunicazione, inviata dal 1° al 4 aprile 2024, oltre il 4 aprile 2024 ed entro il 5 maggio 2024. Entro il 5 aprile 2024, invece, potranno essere corrette quelle inviate a marzo 2024. Sono queste le principali novità che riguardano i bonus edili, contenute nel decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, cosiddetto decreto Superbonus, entrato in vigore il 30 marzo scorso.