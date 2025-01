Bonus prima casa, donazione al figlio preferibile prima della fine dei lavori di costruzione

La domanda Mio padre vorrebbe donarmi una casa in costruzione (accatastata in F3) che diventerebbe la mia prima casa una volta finiti i lavori. Per avere le agevolazioni fiscali come prima casa la donazione deve essere fatta prima o dopo la fine dei lavori? Se la donazione venisse fatta dopo la fine dei lavori per i quali io sosterrei le spese, ci sarebbe un risparmio dal punto di vista fiscale e notarile?

A. S. - Vibo Valentia

Nel caso descritto, il lettore potrà fruire delle agevolazioni fiscali prima casa anche se l'immobile è ancora in costruzione. Come chiarito con circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E, le agevolazioni prima casa si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur, sempre che l'immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7.

Con riferimento agli...