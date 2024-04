Bonus pubblicità 2024, ancora poche ore per la richiesta

C’è tempo fino al 2 aprile per richiedere il bonus pubblicità. L’ordinaria scadenza del 31 marzo, infatti, è stata prorogata data la coincidenza con le festività pasquali. L’agevolazione è prevista dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, ed è a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024 in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (sono esclusi gli investimenti pubblicitari effettuati su radio...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi