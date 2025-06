Concordato, il bonus neoassunti allunga la lista degli sconti

La superdeduzione 120% per i neoassunti a tempo indeterminato abbatte il reddito da concordato biennale. Con le modifiche apportate dal correttivo al Dlgs 13/2024, a partire dalle opzioni riguardanti il biennio 2025-2026, oltre al saldo tra plus e minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti si potrà scalare la deduzione per l’incremento occupazionale disposta dal Dlgs 216/2023 e prorogata fino al 2027.

