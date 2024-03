Bonus ricerca e sviluppo: sì alla revoca dell’istanza per il riversamento

Nuovo modello (con relative istruzioni) per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/2021. L’intervento (contenuto nel provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 169262/2024 pubblicato il 29 marzo) serve sia per aggiornare i termini di invio dell’istanza e di versamento, sia per prevedere la revoca dell’istanza precedentemente inviata.

Circa il primo aspetto, il provvedimento prende atto che la nuova scadenza per ...