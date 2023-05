Bonus sponsorizzazioni sportive, verifica sui beneficiari prima delle domande per il 2022 di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Bonus sponsorizzazioni sportive: manca poco all’apertura dei termini per le domande relative al 2022, in coda quelle del 2023. Queste le precisazioni del dipartimento per lo Sport circa le tempistiche di accesso all’agevolazione introdotta dal decreto Agosto e prorogata ai primi mesi di quest’anno dalla legge di bilancio 2023 (articolo 81 del Dl 104/2020 e 1, comma 615, della legge 197/2022).



La misura



Si tratta del credito d’imposta pari al 50% per gli investimenti effettuati dalle imprese, lavoratori autonomi...