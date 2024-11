Carte personali o aziendali (più costose) per gestire la stretta sulle trasferte

Le nuove disposizioni introdotte dal Ddl di Bilancio 2025 in tema di trasferte prevedono – per il periodo di imposta successivo al 1° dicembre 2024 – che i rimborsi ai dipendenti e ai co.co.co. afferenti alle spese di vitto, alloggio, viaggio, taxi e Ncc siano tracciate, pena l’imponibilità in capo al dipendente e l’indeducibilità delle stesse somme per l’impresa.

Dunque, gli effetti della nuova disciplina, se approvata dal Parlamento, richiederanno un adeguamento delle procedure aziendali per poter...