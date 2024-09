Cartella non notificata, via libera a depositi e istanze di rimessione

Il recente ampliamento dei casi in cui è ammessa l’impugnazione diretta della cartella non notificata, ad opera del decreto attuativo della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024), deve trovare ingresso immediato già a valere dai procedimenti giudiziari in corso. Ciò comporta la necessità di produrre, se del caso, apposite memorie, nei termini ordinari previsti per il deposito documenti, oppure, se l’udienza è già stata fissata e i termini ordinari sono già scaduti, di richiedere la remissione ...

