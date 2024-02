Cause di non punibilità, la valutazione spetta sempre alla Procura

La sussistenza di una causa di non punibilità per un reato tributario deve essere valutata dall’autorità giudiziaria con la conseguenza che gli organi accertatori sono obbligati comunque a interessare la Procura.

A confermare questa condivisibile prassi è la Guardia di finanza nel corso del Telefisco 2024.

La risposta è di particolare attualità in quanto varie norme consentono di fruire della non punibilità penale, in genere previo pagamento del debito tributario e spesso non è nota la procedura che...