Cedolare secca anche per il locatario che agisce in veste di imprenditore

La scelta della cedolare secca è ammessa anche qualora il locatario agisca in veste di imprenditore.

È dunque sufficiente che la condizione di non esercitare attività d’impresa o professionale sia rispettata dal solo locatore.

Con la sentenza n. 12395/2024, la Corte di cassazione pone fine a un contenzioso diffuso in tutta Italia, aderendo alla posizione dei contribuenti.

L’opzione per la cedolare secca sugli affitti è ammessa purché si sia in presenza di una locazione abitativa non effettuata nell’...