Certificazione Unica 2024, come compilare il modello

Quando L’invio telematico è fissato al 18 marzo 2024 ovvero al 31 ottobre 2024 per le Certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Per chi Soggetti che, nel 2023, hanno corrisposto somme o valori su cui si applica la ritenuta alla fonte, hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi Inail, hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione della ritenuta alla fonte ma che sono soggetti ai contributi Inps.