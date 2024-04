Cessione e sconto in fattura all’ultima chiamata: nuovo invio immediato per l’opzione annullata

Ultimo giorno per la comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura. Scade, infatti, giovedì 4 aprile il termine per la trasmissione delle opzioni relative alle spese 2023. Una scadenza “tagliola” perché il Dl 39/2024 (articolo 2) ha sbarrato la strada alla remissione in bonis fino al 15 ottobre 2024 e anche a chi volesse trasmettere comunicazioni correttive oltre la scadenza. In questo senso un aiuto, però, può arrivare dalla Faq delle Entrate datata 28 marzo - quindi precedente all’entrata...

