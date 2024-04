Cessione di immobili agevolati da bonus edili, come calcolare la plusvalenza

Non genera una plusvalenza tassata, ai sensi del nuovo articolo 67, comma 1, lettera b-bis) del Tuir, la cessione di un’unità immobiliare non interessata da interventi agevolati con il Superbonus, benché ne abbia beneficiato il relativo condominio per gli interventi sulle parti comuni. È questo uno dei tanti chiarimenti dello Studio del Consiglio Nazionale Notariato 1° febbraio 2024, n. 15-2024-T, che ha cercato di analizzare la portata del suddetto articolo.

Plusvalenza in caso di bonus edili diversi dal Superbonus

Nel calcolo della plusvalenza da tassare ai fini Irpef come reddito diverso, in caso di vendita di unità immobiliari (diverse dall’abitazione principale), non si considera l’eventuale fruizione di detrazioni fiscali, neanche nel caso di loro cessione a terzi o di sconto in fattura. In pratica, questi bonus edili non riducono il costo di acquisto o di costruzione del bene ceduto, ai fini del calcolo della plusvalenza.

Calcolo della plusvalenza

Se una ...