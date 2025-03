Cessione intracomunitarie a cura del cessionario: 90 giorni per arrivare a destino

Il decreto legislativo n. 87 del 2024 ha modificato l’articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevedendo la medesima sanzione prescritta per le esportazioni curate dal cessionario anche per le cessioni intracomunitarie curate sempre dal cessionario o da terzi per suo conto, qualora entro novanta giorni i beni non siano trasportati in altro Stato membro, rendendo, quindi, ancor più importante l’acquisizione delle prove.

La sanzione

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 87 del 2024 nel modificare...