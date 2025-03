Nuove regole per il riporto delle perdite, la valutazione economica e i limiti patrimoniali

Il regime di circolazione delle perdite fiscali richiede, in primo luogo, il superamento di un test qualitativo poggiante su coefficienti di vitalità economica; in caso di superamento è concesso il riporto delle perdite tenendo conto quale limite anche il valore economico dell’azienda che le detiene.

Le nuove condizioni per il riporto

La nuova facoltà di utilizzare il “valore economico del patrimonio netto” come limite al riporto delle perdite fiscali (e di interessi passivi ed eccedenze Ace) di società, in caso di fusione, scissione o cambio di controllo (e dell’attività), richiede una riflessione sulle modalità con cui devono essere costruite le proiezioni dei futuri risultati economici della società in perdita da porre a base della relazione di stima dell’esperto.

Nell’attuale versione degli articoli 84, commi 3 - 3-quater; ...