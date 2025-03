Sopravvenienze attive non imponibili per poste patrimoniali e passività fittizie

Secondo l’indirizzo che si sta consolidando, una sopravvenienza attiva è tale, e dunque imponibile, se impatta su un costo o un ricavo e soltanto se è correlata all’eliminazione di passività reali. Lo storno di passività fittizie non genera dunque materia imponibile in quanto l’amministrazione finanziaria è tenuta a disconoscere il costo non realmente sostenuto.