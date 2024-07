Cessione partecipazioni, plusvalenze esenti per la Spa estera formato Oicr

Una società per azioni non residente con le caratteristiche di un organismo di investimento collettivo del risparmio (Oicr) ha diritto di esentare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, anche qualificate, italiane ai sensi dell’articolo 1, comma 633, della legge 178/2020. La risposta a interpello 148/2024 delle Entrate conferma un principio consolidato: la forma giuridica degli Oicr (società per azioni, ScSp, trust, fondo contrattuale) non ha rilevanza: ciò che conta per assoggettare...

