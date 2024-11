Cessione di uno stock di magazzino, operazione autonoma e soggetta a Iva

Nel caso della cessione di un ramo d'azienda, il cui complesso aziendale si trovi in un Paese extra-Ue ma che includa anche rimanenze di magazzino esistenti in Italia, dove il dante causa e l'avente causa sono altresì registrati ai fini Iva, il trasferimento relativo a tali ultimi beni deve considerarsi un'autonoma cessione ai fini Iva, territorialmente rilevante nel nostro Paese. La relativa norma nazionale di esclusione dall'Iva, infatti, si applica soltanto alle operazioni che hanno per oggetto il trasferimento di un'universalità, totale o parziale, di beni esistente in Italia.