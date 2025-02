Cessioni intra Ue, Corte di giustizia verso lo stop alla nota di variazione Iva dopo il trasferimento del bene

Nelle cessioni intracomunitarie, con trasporto e spedizione dei beni a cura del cessionario non residente, se quest’ultimo non trasmette la prova dell’avvenuta fuoriuscita del bene dallo Stato membro del cedente, non è possibile procedere all’emissione della fattura con Iva e poi emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva precedentemente addebitata, seguita dalla successiva fattura in regime di non imponibilità. Ciò in quanto l’incertezza sull’operazione e, dunque, sulla fuoriuscita del...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi