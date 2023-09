Cessioni, le opzioni in ritardo moltiplicano le sanzioni di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Le sanzioni per accedere alla remissione in bonis in scadenza il 30 novembre si moltiplicano. Con la circolare 27/E, pubblicata dall’agenzia delle Entrate nella serata di ieri, l’amministrazione fiscale ha scelto la linea più restrittiva su un punto discusso da mesi. Ogni comunicazione deve essere sanata con il pagamento di 250 euro. Ma non solo: chi ha versato una sanzione unica, prendendo la strada più favorevole ai contribuenti, dovrà pagare il dovuto entro il 30 novembre.

Il documento di prassi