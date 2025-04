Cgt Lazio: inesistenti le notifiche tramite Pec da indirizzi non ufficiali

Le notifiche delle cartelle effettuate a mezzo Pec da un indirizzo non risultante dai pubblici registri sono inesistenti e non sanabili per raggiungimento dello scopo ex articolo 156 del Codice di procedura civile. Lo afferma la Cgt Lazio con la recente sentenza n. 1828/13/2025 (presidente e relatore Passero) che si pone in controtendenza rispetto al più recente indirizzo della Corte di Cassazione, secondo il quale tale notifica è viziata solo se il contribuente prova di avere subìto un pregiudizio...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi