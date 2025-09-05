Cinque per mille 2025, ultima chiamata per accedere al riparto
Remissione in bonis entro il 30 settembre con il versamento della sanzione di 250 euro per gli enti che non hanno presentato l’istanza entro il 10 aprile
Per il cinque per mille 2025 c’è tempo fino al 30 settembre per accedere al contributo avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis. Un’opportunità che consente a tutte le realtà individuate nel Dpcm del 23 luglio 2020 (i.e. enti del Terzo settore iscritti nel Runts, enti sportivi, enti di ricerca scientifica, università) di poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille, a decorrere dall’anno di accreditamento, in assenza della presentazione dell’istanza entro il 10 aprile. Attenzione...