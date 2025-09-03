Transizione industriale, dote di 134 milioni alle imprese
Le istanze per accedere alle risorse potranno essere presentate dal 17 settembre. Saranno ammessi progetti e interventi con un valore compreso tra 3 e 20 milioni
Dal 17 settembre le imprese potranno presentare le domande per accedere agli incentivi messi a disposizione dal Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Le richieste possono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di Invitalia, soggetto gestore della misura.
Con il decreto direttoriale del 18 luglio 2025, il ministero delle Imprese e del made in Italy ha ufficializzato l’apertura di un nuovo sportello con fondi Pnrr. Il fondo ha l’obiettivo di sostenere programmi...