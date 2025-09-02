Adempimenti

Gli operatori certificati premiati in dogana

Gli Aeo possono accedere a un esonero al 100% dall’obbligo di garanzie. Per gli altri soggetti chance di riduzione ma più limitata

di Gaetana Rota e Benedetto Santacroce

Dalla verifica della solvibilità al più generale concetto di affidabilità, l’Aeo incassa il doppio risultato (positivo) del possibile esonero dal prestare garanzia sia per i dazi (risorse proprie tradizionali: Rpt) che per la fiscalità nazionale (Iva). Gli operatori già titolari di esoneri o riduzioni in base all’ormai abolito articolo 90 del Tuld possono continuare a beneficiare, fino alla relativa scadenza, delle agevolazioni agli stessi già riconosciute all’atto della relativa autorizzazione doganale...

