Gli operatori certificati premiati in dogana
Gli Aeo possono accedere a un esonero al 100% dall’obbligo di garanzie. Per gli altri soggetti chance di riduzione ma più limitata
Dalla verifica della solvibilità al più generale concetto di affidabilità, l’Aeo incassa il doppio risultato (positivo) del possibile esonero dal prestare garanzia sia per i dazi (risorse proprie tradizionali: Rpt) che per la fiscalità nazionale (Iva). Gli operatori già titolari di esoneri o riduzioni in base all’ormai abolito articolo 90 del Tuld possono continuare a beneficiare, fino alla relativa scadenza, delle agevolazioni agli stessi già riconosciute all’atto della relativa autorizzazione doganale...
