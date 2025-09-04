Mancato invio dei dati doganali, la commissione Ue accende il faro (anche) sull’Italia
Bruxelles ha inviato la lettera di costituzione in mora per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione delle informazioni al sistema Surv3
La Commissione europea ha inviato all’Italia, come a Cechia, Irlanda, Malta, Slovenia e Slovacchia, la lettera di costituzione in mora Infr (2025)2056 per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione dei dati doganali al sistema Surv3. La decisione si fonda sul codice doganale dell’Unione (regolamento 952/2013) e sul relativo atto di esecuzione (regolamento 2015/2447), che impongono a ciascuno Stato membro di trasmettere all’archivio comunitario un insieme di elementi informativi standardizzati...