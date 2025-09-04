Mancato invio dei dati doganali, la commissione Ue accende il faro (anche) sull’Italia

La Commissione europea ha inviato all’Italia, come a Cechia, Irlanda, Malta, Slovenia e Slovacchia, la lettera di costituzione in mora Infr (2025)2056 per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione dei dati doganali al sistema Surv3. La decisione si fonda sul codice doganale dell’Unione (regolamento 952/2013) e sul relativo atto di esecuzione (regolamento 2015/2447), che impongono a ciascuno Stato membro di trasmettere all’archivio comunitario un insieme di elementi informativi standardizzati...

